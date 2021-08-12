Станцию метро «Кремлевская» отремонтировали в Казани

В метрополитене Казани завершился косметической ремонт станции «Кремлевская». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В рамках договора подрядчик выполнил ряд отделочных работ. Так, на станции очистили от старой штукатурки потолок и стены, а затем нанесли новый слой краски. Кроме того, рабочие обновили пешеходные переходы и вестибюли, пишет ИА «Татар-информ».

Как уточнили в Метроэлектротрансе, обновление проводилось для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров подземки.

В начале августа губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой ветки метро в краевом центре. Согласно базовому проекту, в метро будут подземные и надземные части. Вместо изначальных 60 м глубина залегания станций составит 25 м. Кроме того, предполагается использование укороченных составов до пяти вагонов.