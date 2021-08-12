Новый ФАП возведут в селе Спасском в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области откроют новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он появится на одной из центральных улиц села Спасского, рассказал заместитель главврача районной больницы Сергей Кучеренко.

По данным на 12 августа, подрядчик уже смонтировал металлический каркас здания и кровли. Продолжается установка ограждающих конструкций и утепление стен, пишет НИА «Самара».

По словам главврача районной больницы, действующий ФАП находится в приспособленном помещении. Строительство нового ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«По окончанию строительных работ более 450 сельчан будут получать медицинскую помощь в светлом и просторном здании, соответствующем всем санитарно-гигиеническим требованиям, оснащенном современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами», — рассказал медик.

Ранее в августе сообщалось, что в Красноярском районе Самарской области возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Работы ведутся в селе Светлый Ключ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.