Бывшему послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет

МВД России приняло решение на 50 лет запретить въезд на территорию страны бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после его заявления в адрес русских. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Сегодня <...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь», — указано в публикации.

При этом, как уточнили в ведомстве, такое же решение сроком на 10 лет было принято в отношении гражданина Киргизии, который совершил нападение на русскоговорящую девушку в торгово-развлекательном центре «Технопарк» города Бишкека.

«МВД России предупреждает, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности», — добавили в МВД.

10 августа в социальных сетях появилось видео, на котором Вагабзаде обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, назвав русский народ свиньями. Глава партии, в свою очередь, заявил, что намерен обратиться к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием завести дело на бывшего дипломата.

Как заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, данное высказывание бывшего дипломата не останется без последствий.

В марте президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. В том же месяце российский лидер также подчеркивал, что важно жестко пресекать ксенофобию, национализм и действия провокаторов, которые «сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей толкают на путь правонарушений».