Обновление сквера на Вые в Нижнем Тагиле завершат через месяц
В Нижнем Тагиле завершается реконструкция сквера, расположенного за дворцом культуры «Юбилейный». Открытие запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, подрядчик обустроил газоны, установил детские и спортивные площадки, заменил освещение прилегающей территории, а также установил видеокамеры. Укладка плитки завершена на 83%, что составляет 8,4 тыс. кв. м, пишет «ТагилСити.ру».
По словам местных жителей, при выполнении работ были учтены их пожелания. Так, в проекте продумали дорожки, ведущие из парка в жилые кварталы, а также предусмотрели площадку для выгула собак.
Открытие обновленного пространства состоится через месяц. Также к сентябрю, по данным «ТагилСити.ру», планируется достроить часовню, расположенную за дворцом культуры.