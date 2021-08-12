Амурский кадетский корпус капитально ремонтируют в Благовещенске

В новом учебном году воспитанники Амурского кадетского корпуса в Благовещенске будут жить и учиться в капитально отремонтированном здании. До конца лета в учреждении обновят системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. На эти цели из бюджета Амурской области выделено 26,5 млн рублей.

Работы идут в соответствии с графиком. Основные мероприятия по обновлению коммуникаций завершены. Масштабные работы по модернизации Амурского кадетского корпуса намечены и на 2022 год, информирует asn24.ru. Так, в планах — замена 347 оконных блоков.

Ранее в Благовещенске решили обустроить новые стадионы для школ № 13 и 27. В учреждении № 13 появится собственное футбольное поле, площадки для игр в волейбол, хоккей, баскетбол, а также полоса препятствий и тренажеры. Проект спортплощадки в школе № 27 предусматривает создание футбольного поля, универсальной площадки, площадки для прыжков в длину, беговой дорожки и полосы препятствий.