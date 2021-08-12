Открытые бассейны появятся в Татышев-парке Красноярска

Руководство красноярского Татышев-парка разыскивает подрядчика для установки бассейнов под открытым небом. Согласно данным с портала госзакупок, победитель торгов должен арендовать пляжно-развлекательный комплекс площадью 3,7 тыс. кв. м в течение ближайших 15 лет.

Таким образом, в парке обустроят не только два бассейна с подогревом (основной и детский), но также детскую игровую зону. Местом для появления комплекса выбрали территорию в западной части острова, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Новый ландшафтный экопарк «Юдинская долина» появится в Октябрьском районе Красноярска. На территории обустроят научную, спортивную и рекреационную зоны. Территория расположится вблизи популярного экопарка «Гремячая грива». Площадь «Юдинской долины» составит более 200 га. Научный кластер займет территорию не менее 10 га.