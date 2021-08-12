Ространснадзор внепланово проверит «Витязь–Аэро» после крушения вертолета Ми-8

Ростуризм после крушения Ми-8 проверит безопасность оказания услуг путешественникам на Камчатке. Вертолет с туристами 12 августа упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок, сообщает телеканал «Известия». Восемь человек спаслись благодаря аварийному открытию створок вертолета.

«Всплыли, но на этом не закончилось. Вода холодная, сверху видимость 20 м, очень низкий туман. Люди кричат о помощи, я понимаю, что сам себе уже помочь не могу, потому что кроссовки просто тянули меня ко дну», — рассказал выживший при крушении вертолета на камчатке Виктор Стрелкин.

Выжившим удалось выплыть с глубины 8–9 м. Температура воды в момент аварии была не более +5...+6 °С. На помощь вовремя подоспели работники Кроноцкого заповедника.

«Мы спустили катера и через 3–4 минуты добрались до места крушения. На месте обнаружили восемь человек в воде. Тут же их достали немедленно. Двое из них были в тяжелом состоянии», — прокомментировал инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес.

Вертолет принадлежал местной компании «Витязь-Аэро». Руководство уверяет, что Ми-8 перед вылетом проходил досмотр и был исправен.

«Командир с большим налетом, бывший военный летчик, поэтому в его компетенции не сомневаемся, что там случилось, пока не знаем», — заявил заместитель директора «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных.

Ространснадзор внепланово проверит «Витязь-Аэро». Также предстоит выяснить, кто именно организовал тур. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения. Проверки проводит региональная и транспортная прокуратуры. Тем временем на месте крушения идут поиски, работают военные водолазы и роботы. Установлено, что вертолет лежит на глубине более 130 м — в одном из самых глубоких участков Курильского озера, обломки — в 800 м от берега. Двое из спасшихся — в реанимации, но их жизни ничего не угрожает. Экскурсионные полеты на Курильском озере отменили до 14 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.