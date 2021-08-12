Дворец спорт в Ростове начнут ремонтировать в 2022 году

В Ростове-на-Дону на следующий год запланировано начало капитального ремонта Дворца спорта. Об этом сообщил глава регионального минспорта Самвел Аракелян.

По его словам, работы стартуют в сентябре 2022 года, а завершатся в 2024-м. Власти приняли решение вложить в проект 1,6 млрд рублей, пишет RostovGazeta.

После реконструкции во Дворце спорта можно будет заниматься не только гандболом, но и волейболом и хоккеем. Для этого планируется установить холодильные установки. Кроме того, существенно увеличится вместимость здания — с 3 тыс. до 5 тыс. человек.

В конце июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону на левом берегу реки возведут новый спортивный комплекс, включающий Ледовый дворец на 4,5 тыс. зрителей и бассейн. Под спорткомплекс выбран участок площадью более 5 га. Он расположен между улицей Левобережная, Южным подъездом и пешеходным бульваром от него.