Грузовое судно раскололось надвое у берегов Японии

В японском порту на севере страны грузовое судно Crimson Polaris раскололось на две части после того, как село на мель. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил РЕН ТВ.

В результате инцидента произошел выброс нефтепродуктов в акваторию. В морской воде можно увидеть нефтяное пятно. По предварительным данным, причиной ЧП стала плохая видимость. Сухогруз встал на якорь примерно в четырех километрах от берега.

На борту судна, которое перевозило древесину, находились порядка 20 моряков из числа граждан Китая и Филиппин. Никто из них не пострадал.

Патрульные катера осуществили ряд мер для предотвращения распространения топлива в акватории.

2 августа в акватории Волго-Каспийского морского канала на мель сел иранский сухогруз. Никто из присутствовавших на борту в результате происшествия не пострадал