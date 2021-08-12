Масляные пятна появились на поверхности Енисея в Красноярске

На Енисее в районе улицы Гладкова в Красноярске по воде расползлись масляные пятна. Источник загрязнения определят сотрудники природоохранной прокуратуры и правоохранительных органов.

Масляное пятно растянулось в длину около 100 м, а в ширину местами достигло 1,5 м. Сотрудники КГКУ «Спасатель» очистили загрязненную воду с помощью биоразлагаемого сорбента, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в августе в Ванинском районе Хабаровского края активисты обнаружили нефтепродукты в бухте Чум. Размер пятна на поверхности воды превышает 3 тыс. кв. м. Предполагаемыми источниками загрязнения могут являться река Чум или затонувшее судно.