Библиотеку нового поколения откроют в Омске в сентябре

В Ленинском округе Омска в сентябре откроется библиотека на улице Стальского, 7, модернизированная в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает городская мэрия.

«Модернизация проводилась при финансовой поддержке администрации города Омска. Совокупный бюджет проекта по факту составил 7 млн 74 тыс. рублей», — цитирует и.о. директора городского департамента культуры Олега Федоренко ИА «ОМСКРЕГИОН».

Подрядчик отремонтировал фасад и входную группу, заменил систему отопления, витражные окна и двери, частично перепланировал помещения и привел их в порядок.

После открытия в распоряжении читателей будут не только книги, но и компьютеры, ноутбуки, мультитач-стол, сенсорный киоск, ЖК-телевизоры, проектор, планшеты, принтеры, сканеры, «умный» глобус. Стоимость новой техники составила 1,5 млн рублей.

Также завершена поставка новой литературы. Сейчас сотрудники библиотеки готовятся разместить на полках 3307 экземпляров книг. На их закупку потратили 1,1 млн рублей.

Как рассказала директор Омских муниципальных библиотек Наталья Дрозд, вся мебель была изготовлена под заказ согласно дизайн-проекту. На эти цели направили 1 млн рублей.

«В наших планах — каждый год создавать по новой библиотеке. В 2019 году мы открыли модельную библиотеку в Центральном округе. В этом году новая библиотека появилась в Ленинском округе. Дальше будем двигаться также по округам: Кировский, Советский и Октябрьский», — добавил Федоренко.