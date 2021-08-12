Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 17 человек
Новости компаний
«Роснефть» планирует удвоить объемы производства водорода
Мир
Джабаров предрек захват Кабула после падения афганского города Герат
Общество
Скончался пострадавший при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге мужчина
Мир
В Германии более 56% населения полностью привились от коронавируса
Мир
В Британии выявили более 33 тыс. случаев коронавируса за сутки
Мир
В Турции заявили о взятии под контроль всех лесных пожаров в стране
Мир
Двое российских альпинистов погибли в горах Тянь-Шаня в Киргизии
Спорт
Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели дуэли взглядов перед турниром
Сюжет:

Библиотеку нового поколения откроют в Омске в сентябре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинском округе Омска в сентябре откроется библиотека на улице Стальского, 7, модернизированная в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает городская мэрия.

Сигнал тревоги: как библиотека может спасти село от вымирания
Госдума одобрила законопроект, который осложнит необоснованное закрытие культурных учреждений

«Модернизация проводилась при финансовой поддержке администрации города Омска. Совокупный бюджет проекта по факту составил 7 млн 74 тыс. рублей», — цитирует и.о. директора городского департамента культуры Олега Федоренко ИА «ОМСКРЕГИОН».

Подрядчик отремонтировал фасад и входную группу, заменил систему отопления, витражные окна и двери, частично перепланировал помещения и привел их в порядок.

После открытия в распоряжении читателей будут не только книги, но и компьютеры, ноутбуки, мультитач-стол, сенсорный киоск, ЖК-телевизоры, проектор, планшеты, принтеры, сканеры, «умный» глобус. Стоимость новой техники составила 1,5 млн рублей.

Также завершена поставка новой литературы. Сейчас сотрудники библиотеки готовятся разместить на полках 3307 экземпляров книг. На их закупку потратили 1,1 млн рублей.

Как рассказала директор Омских муниципальных библиотек Наталья Дрозд, вся мебель была изготовлена под заказ согласно дизайн-проекту. На эти цели направили 1 млн рублей.

«В наших планах — каждый год создавать по новой библиотеке. В 2019 году мы открыли модельную библиотеку в Центральном округе. В этом году новая библиотека появилась в Ленинском округе. Дальше будем двигаться также по округам: Кировский, Советский и Октябрьский», — добавил Федоренко.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021