«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

«Единая Россия» (ЕР) внесла в Госдуму законопроект, предполагающий включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию время, проведенное на службе в армии. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — сообщил Турчак.

Он добавил, что исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию.

Предполагается, что в случае принятия соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

По предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию закона в случае его принятия составят в 2022 году — 2,18 млрд. рублей, в 2023 году — 3,67 млрд. рублей, в 2024 году — 3,88 млрд рублей.

17 июня сообщалось, что трудовой стаж включает в себя период срочной службы в армии, и за каждый отслуженный год предполагается начисление 1,8 пенсионного коэффициента.

Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты России начали рассматривать вопрос о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию в марте.