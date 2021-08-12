Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 17 человек
Новости компаний
«Роснефть» планирует удвоить объемы производства водорода
Мир
Джабаров предрек захват Кабула после падения афганского города Герат
Общество
Скончался пострадавший при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге мужчина
Мир
В Германии более 56% населения полностью привились от коронавируса
Мир
В Британии выявили более 33 тыс. случаев коронавируса за сутки
Мир
В Турции заявили о взятии под контроль всех лесных пожаров в стране
Мир
Двое российских альпинистов погибли в горах Тянь-Шаня в Киргизии
Спорт
Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели дуэли взглядов перед турниром

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Единая Россия» (ЕР) внесла в Госдуму законопроект, предполагающий включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию время, проведенное на службе в армии. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Авангард» для молодежи: что изменилось в начальной военной подготовке
Шестьсот школьников прошли обучение в новом центре в условиях, максимально приближенных к армейским

«В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — сообщил Турчак.

Он добавил, что исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию.

Предполагается, что в случае принятия соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

По предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию закона в случае его принятия составят в 2022 году — 2,18 млрд. рублей, в 2023 году — 3,67 млрд. рублей, в 2024 году — 3,88 млрд рублей.

17 июня сообщалось, что трудовой стаж включает в себя период срочной службы в армии, и за каждый отслуженный год предполагается начисление 1,8 пенсионного коэффициента.

Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты России начали рассматривать вопрос о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию в марте.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021