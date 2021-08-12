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Тишковец предупредил о «библейском потопе» на юге России

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На Крым и Краснодарский край надвигается рекордное количество осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал он в своем Instagram.

Так, на западе Краснодарского края с 21:00 четверга до 21:00 пятницы ожидается 186 мм осадков, что составляет 370% от нормы августа.

В Керчи за данный период выпадет 151 мм осадков при месячной норме в 44 мм. Таким образом, количество осадков составит 343% от месячной нормы для августа. Как отметил синоптик, это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года.

Специалист убежден, что количество осадков побьет рекорды.

Также в четверг власти Керчи призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма. Врио главы администрации города Святослав Брусаков уточнил, что для возможной эвакуации жителей уже подготовлены автобусы.

Ливни обрушились на Крым накануне. 12 августа также наблюдается подтопление частных домов и приусадебных территорий в Ленинском районе.

В июле сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.

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