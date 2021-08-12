Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Пятигорске

В Пятигорске (Ставропольский край) в пятиэтажном доме по улице Кузнечной взорвался газовый баллончик. Об этом сообщает региональное МЧС России.

Инцидент произошел в четверг, 12 августа, в квартире на первом этаже. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллончика для туристических горелок, пишет NewsTracker.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В квартире сильно повреждено балконное остекление.

Возгорания за газовым взрывом не последовало. На место происшествия выезжали 13 человек и пять единиц техники.

В ночь на 11 августа в одном из многоквартирных домов в Краснодаре произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.