«Роснефть» планирует удвоить объемы производства водорода

Компания «Роснефть» намерена удвоить объем производства водорода. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил представитель компании.

По его словам, в 2023 году «Роснефть» будет производить до 1,32 млн т водорода в год.

Компания является крупнейшим производителем водорода в России. Так, в настоящее время она производит более 650 тыс. т данного газа в год. При этом «Газпром» производит всего около 360 тыс. т водорода в год, преимущественно путем парового риформинга метана.

«Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. «Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн т эквивалента углекислого газа», — приводят «Ведомости» слова представителя «Роснефти».

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики. В группу в числе прочих были включены представители компании «Роснефть».

15 апреля стало известно, что Россия к 2050 году собирается зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т.

Это было изложено в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Документ был разработан в Минэнерго РФ и согласован с компаниями и профильными ведомствами.