Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 17 человек
Новости компаний
«Роснефть» планирует удвоить объемы производства водорода
Мир
Джабаров предрек захват Кабула после падения афганского города Герат
Общество
Скончался пострадавший при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге мужчина
Мир
В Германии более 56% населения полностью привились от коронавируса
Мир
В Британии выявили более 33 тыс. случаев коронавируса за сутки
Мир
В Турции заявили о взятии под контроль всех лесных пожаров в стране
Мир
Двое российских альпинистов погибли в горах Тянь-Шаня в Киргизии
Спорт
Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели дуэли взглядов перед турниром

«Роснефть» планирует удвоить объемы производства водорода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Роснефть» намерена удвоить объем производства водорода. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил представитель компании.

Зеленые баррели: «Роснефть» заключила более 50 соглашений по «Восток Ойл»
Проект на Таймыре позволит добывать углеводороды экологически чистым способом

По его словам, в 2023 году «Роснефть» будет производить до 1,32 млн т водорода в год.

Компания является крупнейшим производителем водорода в России. Так, в настоящее время она производит более 650 тыс. т данного газа в год. При этом «Газпром» производит всего около 360 тыс. т водорода в год, преимущественно путем парового риформинга метана.

«Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. «Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн т эквивалента углекислого газа», — приводят «Ведомости» слова представителя «Роснефти».

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики. В группу в числе прочих были включены представители компании «Роснефть».

15 апреля стало известно, что Россия к 2050 году собирается зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т.

Это было изложено в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Документ был разработан в Минэнерго РФ и согласован с компаниями и профильными ведомствами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021