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Очевидица рассказала о наезде водителя на людей на юго-западе Москвы

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Очевидица 12 августа рассказала о наезде водителя на людей на остановке в Москве.

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«Около пяти часов услышали резкий хлопок. Выглянули сразу в окно, увидели, что лопнула полностью остановка. Был крик, люди начали все сбегаться», — приводит телеканал РЕН ТВ слова очевидца аварии Дарьи Ченцовой.

В результате аварии пострадали 16-летняя девочка и 61-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу вертолетом.

По данным телеканала, за рулем автомобиля находился 33-летний Илья Корнеев, который в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 1,058 промилле в его организме.

Столичная прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту аварии. Ведомство опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, которая сняла, как иномарка сбила людей.

Ранее в этот же день сообщалось, что в результате ДТП в Калужской области два человека погибли, еще трое пострадали. Авария произошла на 242-м км автодороги М-3 «Украина». Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с машиной Renault Kaptur, а затем врезался в грузовик Scania.

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