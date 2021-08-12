Туристам запретили подниматься на хребет Нургуш на Южном Урале без разрешения

Для восхождения на хребет Нургуш в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области туристам теперь необходимо получать специальное разрешение. Об этом сообщает пресс-центр нацпарка.

По данным Kursdela.biz, разрешение нужно в связи с популярностью у граждан места, являющегося особо охраняемой территорией. Чтобы отправиться в поход, туристы должны заполнить анкету и отправить ее на электронную почту нацпарка за семь дней до планируемого мероприятия.

В заявке необходимо указать свои данные, а также номер телефона главы туристической группы и ее состав. Также сотрудники нацпарка должны знать место отправления и приблизительное время возвращения.

10 августа сообщалось, что в Красноярском крае закрыли для посещения часть природного парка «Ергаки», расположенную в Каратузском районе. Соответствующее решение было принято администрацией муниципального образования в связи с нападениями медведей на туристов. В краевом министерстве экологии и дирекции «Ергаки» призвали туристов вовсе отказаться от посещения парка. В случае похода необходимо зарегистрироваться в МЧС и визит-центре и не сходить с доступных к посещению маршрутов.