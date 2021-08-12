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Скончался пострадавший при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге мужчина

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Пострадавший при пожаре в пятиэтажном доме Екатеринбурга скончался в больнице, следователи начали проверку. Об этом сообщает в четверг, 12 августа, пресс-служба регионального управления СК РФ.

Речь идет о пожаре, который произошел 5 августа. Согласно предварительным данным, днем в квартире на первом этаже жилого дома по улице Стахановской в Екатеринбурге произошло, предположительно, воспламенение газовоздушной смеси. Хозяин помещения, 60-летний мужчина, получил сильные ожоги в результате возгорания.

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Пострадавший был обнаружен на кухне, после чего его доставили в больницу, где мужчина впоследствии скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

Следователи, как отмечается, осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В настоящее время проводятся комплекс экспертиз и доследственная проверка.

По данным руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчину спас случайный прохожий, медики доставили пострадавшего в городскую больницу № 23, однако в последующем он был перевезен в ОКБ № 1.

«При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили перерезанный на 7 см шланг от трубы к газовой плите. Мужчина проживал в квартире один, его супруга умерла несколько лет тому назад, сын живет отдельно. В тот день мужчина был трезвый, порядок в доме нарушен не был. Пострадавший нигде не работал и судимостей не имел. Свет в квартире, по предварительным данным, был отключен за неуплату», — рассказал журналистам представитель полиции, которого цитирует «РИА Новости».

Вместе с тем он подчеркнул, что представители МВД совместно с МЧС и СК отрабатывают различные версии произошедшего, в частности, нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Накануне в Екатеринбурге в результате пожара в жилом доме погибла женщина. В доме на улице Бисертской в квартире, расположенной на втором этаже, загорелась кухня. Пожарные провели эвакуацию жильцов, но спасти 64-летнюю хозяйку квартиры не удалось.

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