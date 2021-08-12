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В Британии выявили более 33 тыс. случаев коронавируса за сутки

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В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 33 074 человек. Об этом свидетельствуют данные британского правительства на четверг, 12 августа.

Подтянули штаммы: как страны Юго-Восточной Азии стали очагом вспышек COVID
За последний месяц в регионе фиксировалось больше заражений, чем в первый год пандемии

Общее число случаев заболевания COVID-19, зафиксированных в стране, превышает 6,1 млн, передает RT.

За 24 часа в Соединенном Королевстве от коронавируса умерли 94 человека, в результате чего общее число жертв COVID-19 в Британии достигло 130 701.

8 августа сообщалось, что правительство Великобритании обратится за помощью к армии в связи с возможным дефицитом продуктов в магазинах страны.

Страна столкнулась с нехваткой 100 тыс. квалифицированных водителей грузовиков для перевозки продуктов в супермаркеты. Проблемы в сфере логистики вызваны не только пандемией коронавируса, но и Brexit, после которого многие специалисты покинули страну.

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