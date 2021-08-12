Два десятка дорог отремонтировали в Омской области по нацпроекту БКАД

В Омской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили ремонт 21 объекта. Дорогу на улице Дмитриева в Омске 12 августа проверили губернатор региона Александр Бурков и мэр Оксана Фадина.

«В этом году по национальному проекту у нас ремонтируется 62 дороги. На данный момент ремонт и реконструкция 21 дороги общей протяженностью более 60 км уже закончены: 16 автомобильных дорог в Омске, пять — в районах. Остальные также подходят к концу, проблем с этим не видим», — цитирует Буркова ИА «ОМСКРЕГИОН».

На улице Дмитриева работы прошли на участке от улицы Ватутина до Крупской протяженностью более 2 км. Подрядчик заменил асфальт и бордюры, расширил проезжую часть, обустроил парковки, тротуары, нанес разметку и установил знаки. Стоимость работ составила 77 млн рублей.

Губернатор отметил, что вне контракта подрядчик сделал дополнительный пешеходный переход, дополнительные спуски для мам с колясками. В целом работы на объекте завершены, окончательная сдача состоится на следующей неделе.

Мэр Омска Оксана Фадина, в свою очередь, рассказала, что четыре года назад уровень соответствия городских дорог нормативам составлял 35%. В 2021 году показатель достиг 75%.