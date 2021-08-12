В двух районах Якутии нормы загрязненности воздуха превышены в 86 раз

В Якутии на особом контроле находятся 14 населенных пунктов. Очень дымно от пожаров в Горном и Намском улусах. Показатель загрязненности воздуха превысил допустимые нормы ВОЗ в 86 раз.

Действуют 168 лесных пожаров, из которых тушатся 63, локализовано семь, ликвидировано 13, обнаружено девять новых пожаров. В Якутск из Мирного привезут 126 спасателей МЧС, передает ИА YakutiaMedia. Всего задействовано около 5 тыс. человек и 728 единиц техники.

Для усиления авиагруппировки прибудут еще два вертолета с водосливными устройствами: Ми-8 из Благовещенска и Ми-26 из Хабаровска. В готовности к отбытию находятся 100 сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС. Ранее по поручению президента РФ МЧС направило в Якутию три самолета и 200 спасателей, напоминает ИА SakhaNews.