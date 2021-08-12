Суд Москвы арестовал ученого Александра Куранова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 12 августа принял решение арестовать на два месяца генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова, который был задержан по делу о госизмене.

«В отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года», — указано в постановлении суда.

Ранее в этот же день стало известно о задержании Куранова в Москве по делу о госизмене. ФСБ ходатайствовала о его аресте. Уточнялось, что он является одним из востребованных российских специалистов, занимающихся научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Следствие, как, в свою очередь уточнял источник «Интерфакса», считает, что Куранов передал содержащие гостайну сведения о научных разработках в области гиперзвуковых технологий гражданину иностранного государства.

Другой источник агентства подчеркнул, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». При этом собеседник не уточнил, связано ли его задержание с этими разработками.