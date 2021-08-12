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Строительство моста в поселке Николаевка продолжается в Приморском крае

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Новый мост в районе поселка Николаевка строят в Партизанском районе Приморского края. Глава региона Олег Кожемяко проинспектировал стройку.

Широкий мост уже находится на стадии сборки. Параллельно идет реконструкция подходов к объекту — ремонтируют и расширяют дорожное полотно. Подрядчик заасфальтирует по 300 м подходов с каждой стороны конструкции, сообщает ИА PrimaMedia.

«Мы увеличиваем темпы и объемы строительства мостов. Сейчас в процессе находится 13 сооружений», — отметил Олег Кожемяко.

В Приморском крае в следующем году начнут строительство еще шести мостов на трассе Артем–Находка. На работы направят 1,2 млрд рублей. В 2020 году дорожники сделали огромный рывок в ремонте трассы Артем–Находка. Там провели капитальный ремонт, возвели несколько мостов.

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