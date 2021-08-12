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Эксперты прокомментировали рекомендации ЦБ страховщикам

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Целесообразность проекта, предлагающего обязать страховщиков предоставлять клиентам с полисами памятки с причинами отказа в выплате, не очевидна. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил «Известиям» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, комментируя соответствующее предложение Банка России.

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С апреля клиентам начнут выдавать паспорта с разъяснением по девяти самым массовым видам покрытия рисков

Согласно новому проекту указания ЦБ, с 1 апреля 2022 года все виды полисов по личному страхованию (выезжающих за рубеж, от несчастного случая, коронавирусной инфекции, ДМС), а с 1 октября того же года и остальные добровольные полисы страховщики должны будут продавать вместе с памяткой, содержащей причину отказа в выдаче кредита.

«Информирование клиентов об основных характеристиках договоров улучшится. Оценить влияние этого на соотношение премий и выплат, процент отказов в выплатах и прочие бизнес-показатели невозможно. <…> целесообразность этого предложения не очевидна», — сообщил Иванов.

Согласно проекту, в памятке должны быть прописаны сведения по 10 пунктам: от данных страховщика и территории страхования списка из не менее пяти примеров страховых случаев, пяти оснований отказа в выплате (на основе данных компании по отказам за последний год), сроков по решению о выплате и ее перечисления.

В свою очередь, административный директор СК «Сбербанк страхование жизни» Евгений Щекланов заявил, что стандартизация предоставления информации клиентам безусловно нужна и это очень удобно с точки зрения получения информации о характеристиках договора.

«Мы полагаем, что от качественного информирования клиенты, разумеется, выиграют. Подобная практика существует на развитых западных рынках, в частности в ЕС, и хорошо себя зарекомендовала. Доступная информация об основных условиях и исключениях из договора страхования позволит клиентам сравнивать различные страховые продукты и делать оптимальный выбор», — сообщил вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов, комментируя предложение регулятора.

О том, что Банк России подготовил проект указания о требованиях к продаже полисов добровольного страхования, которые не относятся к сегменту страхования жизни, стало известно ранее в этот день.

В феврале «Известия» сообщали, что ЦБ совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) разработал девять ключевых информационных документов (КИД) — паспортов, в которых разъясняются девять самых массовых видов покрытия рисков. С апреля страховщики должны выдавать клиентам такие паспорта.

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