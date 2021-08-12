Двое российских альпинистов погибли в горах Тянь-Шаня в Киргизии

Двое альпинистов из России погибли в Киргизии в горах Тянь-Шаня при восхождении на самые высокие вершины этой страны. Об этом сообщило в четверг, 12 августа, агентство «АКИпресс».

В составе группы из Санкт-Петербурга альпинист Валентин Михайлов поднимался на пик Победы (7439 м) по северному гребню, когда под ним обрушился снежный карниз. Мужчина погиб 8 августа.

Спустя четыре дня стало известно о смерти еще одного альпиниста из России, по имени Сергей. Фамилию мужчины агентство не приводит.

Альпинист с супругой Натальей также 8 августа взошли на пик Хан-Тенгри (7010 м), однако на спуске у Сергея начались проблемы со здоровьем. На высоте уже 6,8 тыс. м мужчина не мог самостоятельно передвигаться.

В тот же день пара связалась с базовым лагерем и попросила о помощи. На следующий день спасательная группа поднялась до данной высоты и обнаружила пострадавших. К моменту прибытия спасателей Сергей был нетранспортабельным, он скончался 11 августа. Его супругу удалось спасти.

Ранее, 8 июня, на Эльбрусе спасли сорвавшегося в ледовую расщелину альпиниста с высоты 5 тыс. м. Ранее сообщалось, что зарегистрированная группа из четырех человек находилась на высоте 4,9 тыс. м. Люди запросили помощи у МЧС, к месту ЧП вышли спасатели. Пострадавшего осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.