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Семь новых школ откроются в Петербурге 1 сентября

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В Санкт-Петербурге 1 сентября откроются семь новых общеобразовательных школ и одна школа после капитального ремонта. Об этом пресс-служба Смольного сообщает в четверг, 12 августа.

По словам губернатора Александра Буркова, четыре школы расположены в Приморском районе, по одной — в Московском, Выборгском, Красносельском и Калининском районах. Еще одну школу в Приморском районе планируют достроить до конца года, уточняет телеканал «78».

Кроме того, к новому учебному году планируется открыть 15 новых детских садов. Большинство из них расположены в Приморском, Адмиралтейском и Красногвардейском районах.

11 августа психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян рассказал «Известиям» о том, как подготовить ребенка к школе. Он отметил, что в школе ребенок впервые сталкивается с оценкой своих знаний, действий и результатов, поэтому зачастую она становится источником стресса как для самих детей, так и для родителей.

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