Гидрометцентр предупредил об угрозе схода селевых потоков в Крыму

В юго-восточной части Крыма существует угроза схода селевых потоков. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Во второй половине суток 12 августа и в течение суток 13 августа на реках и балках восточного и юго-восточного районов Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,5 м без достижения опасных отметок. В селевых бассейнах малых рек округов Феодосии и Судака угроза формирования селевых потоков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Крыму на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Ожидается более 50 мм осадков, грозы, крупный град, шквальный ветер.

Ранее в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, прорыва дамбы не было.

Также в четверг власти Керчи призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма. Врио главы администрации города Святослав Брусаков уточнил, что для возможной эвакуации жителей уже подготовлены автобусы.

Ливни обрушились на Крым накануне. 12 августа также наблюдается подтопление частных домов и приусадебных территорий в Ленинском районе.

В июле сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.