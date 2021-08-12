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Скончалась сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса Уна Стаббс

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Английская актриса и танцовщица Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок», скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает в четверг, 12 августа, издание Daily Mail.

Уточняется, что смерть наступила дома, в кругу семьи. Перед смертью женщина несколько месяцев болела.

В 1965 году Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе «Дуги Сквайрс», спустя восемь лет она получила свою первую главную роль — актриса сыграла в музыкальной комедии «Летние каникулы».

Вместе с тем в «Шерлоке» Стаббс сыграла хозяйку квартиры, где проживал Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Роль актриса исполняла с 2010 по 2017 год.

Также она снималась в телесериалах «Убийства в Мидсомере», «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Пока смерть нас не разлучит», «Самая плохая ведьма», добавляет «Газета.ру».

Стаббс была замужем дважды, у нее осталось трое детей.

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