Талибы объявили о захвате второго по величине города в Афганистане

Талибы объявили о захвате второго по величине города в Афганистане

2021-08-12 18:31:14

2021-08-12 18:31:14

2021-08-12 18:31:14

2021-08-12 18:31:14

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