Прямой эфир
Общество
Еще два вертолета МЧС направят на борьбу с лесными пожарами в Якутии
Общество
СК РФ переквалифицировал дело о разливе нефти в Черном море
Общество
Метеоролог предупредил о мощных ливнях в Крыму и Тамани
Мир
В Китае спортсменов США заподозрили в завозе коронавируса в страну
Мир
МИД Афганистана сообщил о желании купить у России боевые вертолеты
Экономика
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум
Общество
В РФ вступили в силу изменения в правилах замены и выдачи паспортов
Общество
Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник
Мир
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Шойгу прибыл в КНР для наблюдения за российско-китайскими учениями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 12 августа, прибыл в Китай с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие — 2021». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках визита состоится встреча Шойгу с его китайским коллегой Вэй Фэнхэ. По данным Минобороны РФ, «основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран».

Измерить подавление: в сентябре пройдут масштабные учения войск РЭБ
С кем и как будут бороться подразделения радиоэлектронной борьбы на маневрах «Запад-2021»

Военные России и Китая на территории полигона, расположенного в центральной части КНР, приступили к практическим действиям в рамках «Сибу/Взаимодействие-2021» накануне. С российской стороны на совместные учения было направлено несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.

За день до этого Шойгу сообщил о продолжении совместных военных учений на границе с Афганистаном, так как подобного рода мероприятия позволят держать «порох сухим». По его словам, учения состоялись на самом высоком уровне, был проверен уровень подготовки военнослужащих, а также выявлены их слабые места.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021