Шойгу прибыл в КНР для наблюдения за российско-китайскими учениями

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 12 августа, прибыл в Китай с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие — 2021». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках визита состоится встреча Шойгу с его китайским коллегой Вэй Фэнхэ. По данным Минобороны РФ, «основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран».

Военные России и Китая на территории полигона, расположенного в центральной части КНР, приступили к практическим действиям в рамках «Сибу/Взаимодействие-2021» накануне. С российской стороны на совместные учения было направлено несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.

За день до этого Шойгу сообщил о продолжении совместных военных учений на границе с Афганистаном, так как подобного рода мероприятия позволят держать «порох сухим». По его словам, учения состоялись на самом высоком уровне, был проверен уровень подготовки военнослужащих, а также выявлены их слабые места.