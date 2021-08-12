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Синоптик пообещал прекращение дождей в Москве к выходным

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Сильные дожди в Москве будут идти в четверг, максимум в пятницу. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Сегодня и максимум завтра это какие-то локальные дожди еще возможны. А с наступлением выходных погода наладится благодаря влиянию антициклона. Обойдется без осадков, солнечно, и ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем — +20–25», — сказал метеоролог в беседе с телеканалом «Звезда».

По прогнозам, в воскресенье температура воздуха в столице может прогреться до +21–26 градусов, резюмировал он.

Четверг стал самым дождливым в Москве с начала лета, сообщается на сайте kp.ru. Несмотря на то что сутки 12 августа еще не завершились, день уже стал самым дождливым в текущем сезоне. На ВДНХ только за прошедшую ночь выпало 25 мм осадков, на Балчуге — 19 мм. Ранее лидером по осадкам были сутки 28 июня с количеством осадков на ВДНХ 20 мм, на Балчуге — 18,9 мм.

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