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Трамп раскритиковал стратегию Байдена по выводу войск США из Афганистана

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Бывший американский президент Дональд Трамп подверг критике стратегию администрации нынешнего главы государства Джо Байдена по выводу войск США из Афганистана. По его словам, если бы он остался в Белом доме, то данный процесс протекал бы иначе и на других условиях.

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«Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях», — приводит «РИА Новости» заявление Трампа, распространенное в четверг, 12 августа.

Трамп отметил, что при нем вывод американского контингента из Афганистана был бы совсем другим и «талибы (представители запрещенного в России движения «Талибан») понимали это лучше, чем кто-либо другой», пишет «Газета.ру».

Политик в своем заявлении также напомнил о своем опыте общения с «Талибаном».

«То, что происходит сейчас, неприемлемо. Это должно было быть сделано намного лучше», — категорично отозвался Трамп, намекнув на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Афганистане.

Ранее в этот же день боевики движения сообщили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Официальные власти страны пока не комментировали происходящее.

Также в четверг телеканал Al Jazeera сообщил о том, что боевикам группировки предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие. Отмечалось, что это предложение было передано через Катар, где в настоящее время проходят афганские мирные переговоры.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в тот же день отметил, что «Талибан» не получало от правительства Афганистана никаких новых предложений. При этом Шахин подтвердил, что талибы «готовы участвовать в переходном правительстве», заверив, что у «Талибана» нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил также в четверг, что Москва полагается на оценки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в вопросе того, что столица Афганистана Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней. При этом Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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