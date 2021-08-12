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В СК рассказали о трех версиях крушения Ми-8 на Камчатке

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Следствие рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке — непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК) России в четверг, 12 августа.

«На данный момент транспортным подразделением СК среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — отмечается в заявлении пресс-службы.

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Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия на посадочной площадке Николаевка следователи изъяли находившиеся на водной поверхности предметы и вещи, предположительно, имеющие отношение к авиакатастрофе. В частности, образцы топлива, которым был заправлен вертолет. При этом по топливу назначена судебная химическая экспертиза.

Также уточняется, что гендиректор ООО АК «Витязь-Аэро», который является эксплуатантом Ми-8, и технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку вертолета, были допрошены.

В настоящий момент СК РФ изучает документы туроператора и эксплуатанта.

«Следователи намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки. Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа», — говорится в сообщении.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день: при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. Конкретное место падения вертолета уже определено — около 700 м от берега.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

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