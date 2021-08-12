Lamborghini возродит суперкар Countach

Итальянская компания Lamborghini опубликовала тизеры новой модели суперкара, который будет представлен 15 августа на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США).

Как сообщает Motor1, автомобиль получил название Countach, которое носил суперкар, выпускавшийся с 1974 по 1990 год. Судя по распространенным фото, возрожденная модель получит длинный капот, узкую решетку радиатора, широкой сплиттер, прозрачную крышку моторного отсека, а также круглое отверстие горловины топливного бака.

По данным издания, автомобиль получит гибридную силовую установку, состоящую из 6,5-литрового бензинового мотора мощностью 785 л.с. и 34-сильного электромотора.

Вся информация о модели, включая технические характеристики, будет представлена во время презентации.

18 мая сообщалось, что к концу 2024 года все автомобили компании Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках плана по снижению количества вредных выбросов.

Компания собирается вложить в новую программу €1,5 млрд. Часть средств будет направлена на разработку электрических и гибридных силовых агрегатов, а остальные деньги потратят на создание легких материалов, которые будут использованы в конструкции кузова.