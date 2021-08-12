«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочную службу в армии будут включать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале партии в четверг, 12 августа.

Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, уточнил, что в силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Вместе с тем Турчак подчеркнул, что это справедливо.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее, 17 июня, в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что трудовой стаж включает в себя период срочной службы в армии, и за каждый отслуженный год предполагается начисление 1,8 пенсионного коэффициента.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты представляют собой показатель, определяющий размер пенсии. Они начисляются ежегодно за работу или деятельность другого характера, которая учитывается в процессе расчета пенсии, после чего все начисленные коэффициенты суммируются.

Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты РФ начали рассматривать вопрос о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию еще 2 марта. Отмечалось, что для реализации инициативы потребуется около 2 млрд рублей каждый год.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова заявляла о начале разработки предложения по включению военной службы по призыву в счет пенсионного стажа. Кроме того, она отметила, что с 1 апреля в РФ на 2,6% будут проиндексированы социальные пенсии.