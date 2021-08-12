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Дело возбудили после убийства мужчины в ходе нападения на квартиру в Москве

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Уголовное дело возбудили после разбойного нападения двух неизвестных на квартиру на Каширском шоссе, в ходе которого злоумышленники избили до смерти хозяина жилплощади. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила в четверг, 12 августа.

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По словам представителя ведомства, двое мужчин, применяя физическую силу и численное превосходство, проникли в квартиру, которую обыскали на предмет наличия в ней денежных средств, после чего соучастники нанесли владельцу квартиры множественные удары в область жизненно важных органов, от которых он скончался на месте происшествия.

«Также в квартире находилась бабушка потерпевшего, которая была подвергнута избиению, сейчас она госпитализирована в больницу», — сказала Иванова агентству городских новостей «Москва».

По данным следствия, незадолго до разбойного нападения погибший мужчина снял большую денежную сумму, которая на момент совершения преступления хранилась в квартире.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Расследование продолжается.

Ранее в четверг следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Ногинске мужчины, которого, по предварительным данным, зарезал 37-летний сын во время конфликта.

Между 63-летним мужчиной и его сыном произошла ссора в ходе распития спиртных напитков. Во время ссоры мужчина нанес отцу несколько колото-резаных ранений в область шеи и грудной клетки.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. После случившегося подозреваемый нанес себе множественные резаные раны в области лица и конечностей.

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