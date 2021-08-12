Чиновник объяснил фразу «плаксивый сброд» в адрес красноярцев

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, назвавший пожаловавшихся на смог красноярцев плаксивым сбродом, прокомментировал свои слова.

Чиновник назвал ситуацию с жалобами жителей регионального центра омерзительной и продолжил стоять на своем, отнеся писавших о смоге людей к «особенной породе», которые не могут на физиологическом уровне слышать о том, что Красноярск «не так уж плох» и Россия «не так уж плоха».

«Вот это всё для них совершенно нестерпимо. Они вызрели в парадигме «Мы все умрем» — «надо валить», но валить они не хотят или не могут, поэтому сидят и ноют. И упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 12 августа.

При этом Агафонов подчеркнул, что не удалял свой скандальный пост в Facebook, а это сделала администрация соцсети из-за жалоб пользователей.

Ранее в четверг сообщалось, что чиновник прокомментировал жалобы россиян, которые те оставили под постом фигуриста Алексея Ягудина в Instagram.

Спортсмен на текущей неделе сделал публикацию о своей поездке в Красноярск и при этом не упомянул смог, накрывший город из-за лесных пожаров. Местные жители раскритиковали фигуристка, заявив о замалчивании ситуации в регионе.

Агафонов заявил, что ему стыдно после прочтения данных комментариев, и назвал пожаловавшихся красноярцев ноющим сбродом.