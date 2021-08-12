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В Красноярском крае обнаружили около 1,2 тыс. мертвых северных оленей

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Около 1,2 тыс. туш погибших диких северных оленей обнаружили в реке Хатанга на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в прокуратуре региона.

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«По состоянию на 11 августа, поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются», — сообщили в ведомстве. Также были обнаружены четыре туши с огнестрельными ранениями.

Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей. Причина смерти животных — попадание воды в легкие, сообщает телеканал «360».

В ходе проверки ведомство даст оценку взаимосвязи незаконной охоты и гибели животных, передает НСН. Также будет проведено исследование на предмет наличия у них опасных болезней. Есть версия, что олени приплыли с разных мест обитания, потому что где-то уже были частично разложившиеся останки животных.

Накануне на берегу реки Хатанга на Таймыре обнаружили 56 мертвых северных оленей. МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты.

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