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Турчак раскритиковал слова Миронова о работе Совфеда

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Кому угодно, но не председателю партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову следует давать оценку работы Совета Федерации (СФ). Об этом в четверг, 12 августа, заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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Ранее Миронов в интервью Znak.com высказался о работе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Я работал в Совете Федерации и в бытность, когда его возглавлял Сергей Миронов, и сейчас, под руководством Валентины Ивановны Матвиенко. И могу с уверенностью сказать, что это две большие разницы. Состав СФ был сильным всегда. Но при Миронове, который преследовал личные политические интересы (в том числе когда он не согласовывал по полгода сенаторов), к верхней палате относились без должного уважения, а при Валентине Ивановне политический авторитет Совета Федерации стал соответствовать его конституционному статусу», — заявил Турчак.

По его словам, именно Матвиенко удалось «разгрести наследие», которое было оставлено Мироновым. Она с учетом своего опыта работы губернатором действительно создала палату регионов, которая бьется за их интересы и которая их поддерживает, отметил он.

«Человек, который никогда в жизни не работал в органах исполнительной власти, на земле, с людьми, позволяет себе высказываться о бывших главах регионов в пренебрежительной форме. Губернаторский хлеб — один из самых тяжелых. А тот опыт, которым обладают мои коллеги — бывшие губернаторы, хотя бывших не бывает, позволяет эффективно решать любые задачи», — заключил Турчак.

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