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В Китае спортсменов США заподозрили в завозе коронавируса в страну

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Спортсмены из США, которые участвовали в Военных играх в Ухане в 2019 году, могли привезти коронавирусную инфекцию в Китай. Об этом говорится в материале, опубликованном китайским изданием Sohu в четверг, 12 августа.

Журналисты обратили внимание на то, что пятеро американских военных игроков заболели во время игр. У них, как уточняется, наблюдались симптомы инфекционного заболевания, в частности лихорадка, кашель и диарея.

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Первоначальным диагнозом, который им поставили в местной инфекционной больнице после госпитализации, была малярия.

Вместе с тем данное заболевание можно было вылечить в Китае. Однако больных отправили специальным самолетом в США. Всего через два дня после их отъезда уехали и остальные американские участники.

По информации журналистов, американская сторона не публиковала никаких данных об этой болезни — и это дает основания для подозрений по поводу коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Ранее в этот день датский ученый, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек заявил, что версию заболевания COVID-19 нулевым пациентом в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя. Он уточнил, что в данном случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами.

Вместе с тем версию об искусственном происхождении COVID-19 неоднократно продвигали в Соединенных Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором.

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