Чиновник назвал красноярцев «плаксивым сбродом» из-за жалоб на смог

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов грубо высказался о россиянах, которые пожаловались на смог в региональном центре в комментариях к посту фигуриста Алексея Ягудина в его личном Instagram.

Так, спортсмен на текущей неделе сделал публикацию о своей поездке в Красноярск и при этом не упомянул смог, накрывший город из-за лесных пожаров. Местные жители раскритиковали фигуриста, заявив о замалчивании ситуации в регионе.

Агафонов в своем аккаунте в Facebook заявил, что ему стыдно за красноярцев после прочтения данных комментариев, пишет НСН в четверг, 12 августа.

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу ***? И как им живется постоянно с этим чувством ущемленности? ˂…˃ Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов.

При этом, как отмечается, чиновник удалил данный пост спустя несколько часов.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором было запечатлено выступление депутата Государственного собрания Республики Марий Эл Владимира Кожанова, который в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сенур призвал граждан страны кланяться перед начальством.

Позднее парламентарий заявил, что его слова о якобы «божественной власти» и необходимости «кланяться начальству» исказили.