Более 6,8 млн рублей субсидий получат предприниматели Южно-Сахалинска

В администрации Южно-Сахалинска подведены итоги конкурсных отборов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым горожанам.

Как рассказали в департаменте экономического развития, всего местные бизнесмены получат финансовую поддержку на возмещение части затрат в виде 57 субсидий по восьми направлениям на общую сумму более 6,8 млн рублей, сообщает ИА SakhalinMedia.

Особенно востребована субсидия на оплату образовательных услуг, связанных с получением дополнительного профессионального образования сотрудниками малых и средних предприятий Южно-Сахалинска.