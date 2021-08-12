Почти 400 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Калуге

В Калуге за неделю установили 370 контейнеров для сбора сухих отходов. Об этом сообщило министерство строительства и ЖКХ региона.

Новые контейнеры обозначены оранжевым цветом. Они не пропускают влагу и предназначены для раздельного сбора отходов. Всего в городе планируют установить 1,5 тыс. таких контейнеров. Об этом пишет газета «Весть».

Раздельный сбор мусора внедряют в Калужской области с 2019 года. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

В начале августа сообщалось о разработке приложения, которое может распознавать мусор и подсказывать человеку, в какой контейнер его выбрасывать. Оно основано на ручной модерации фотографий, а не на искусственном интеллекте. Также в приложении отображаются ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора.