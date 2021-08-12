В Кроноцком заповеднике раскрыли детали спасения пассажиров Ми-8

Инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес рассказал 12 августа подробности спасения пассажиров вертолета Ми-8, который утром в четверг совершил жесткую посадку на воду Курильского озера на Камчатке.

По его словам, инспекторы заранее услышали звук приближающегося вертолета, а разглядеть машину было невозможно из-за густого тумана.

«Видимость была около 100 м. Мы услышали звук, похожий на удар лопастей о воду. Мы этого не видели, но спустили катера и через 3–4 минуты добрались до места происшествия. На месте обнаружили восемь человек в воде. Немедленно их достали. Двое были в тяжелом состоянии. Доставили всех на кордон и оказали им первую медицинскую помощь», — рассказал Денгес телеканалу «Звезда».

Позже выяснилось, что от удара вертолета о воду раскрылись задние створки фюзеляжа, через которые спасшиеся смогли выбраться. Некоторым из них пришлось выплывать с глубины до девяти метров.

Один из восьми выживших после крушения вертолета Ми-8 туристов, Георгий Кованцев, рассказал, что вертолет снижался в штатном режиме.

Он рассказал, что группа должна была приземлиться в промежуточном пункте. Снижение закончилось ударом о воду, потом последовал крен на нос. В результате салон затопило за секунду. По его словам, выбраться наружу смогли те, кто находился в хвосте. Под напором воды люди смогли разжать двери, сообщает телеканал «360».

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день. Сообщалось, что при заходе на посадку судно упало в воду. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Всего на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе 12-летний ребенок. Спасти удалось восемь человек. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Еще восемь числятся пропавшими без вести.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

По его словам, у второго пациента, находящегося в реанимационном отделении, также тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины и перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).