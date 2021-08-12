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МИД Афганистана сообщил о желании купить у России боевые вертолеты

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Афганистан готов купить у России боевые вертолеты. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на главу МИД Афганистана Ханифа Атмара.

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«Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар заявил в эфире, что Афганистан готов купить у России боевые вертолеты и ждет ответа от российского правительства», — сообщил главред в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва полагается на оценки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в вопросе того, что столица Афганистана Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

11 августа президент США Джо Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

10 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал мнение, что талибы могут захватить новые административные центры провинций Афганистана.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России подчеркнул, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

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