Ресурсоснабжающие организации Мурманской области получат 3,8 млрд рублей

Власти Мурманской области выделят ресурсоснабжающим организациям 3,8 млрд рублей. Соответствующий закон о внесении изменений в региональный бюджет подписал губернатор Андрей Чибис.

По данным министерства финансов, были уточнены прогнозы поступлений налогов на прибыль организаций за 2021 год, а также учтены поступления от крупных налогоплательщиков Мурманской области. Устойчивый рост доходов показали объекты малого и среднего предпринимательства. Согласно прогнозам, доходная часть бюджета выросла почти на 4 млрд рублей. Выделение финансирования ресурсоснабжающим организациям не увеличит долговую нагрузку на бюджет. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Дополнительные средства позволят обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и обеспечение граждан коммунальными услугами.

На текущий год доходы областного бюджета составляют 91,6 млрд рублей, расходы — 101,1 млрд рублей.