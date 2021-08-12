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Инфраструктуру приграничных районов модернизируют в Псковской области

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В 2022 году в Псковской области начнется модернизация инфраструктуры четырех приграничных районов. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

Работы пройдут в Печорском, Гдовском, Себежском и Пыталовском районах. В 2022 году стартует строительство, реконструкция и модернизация инфраструктурных объектов. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

К 2024 году планируется привести в порядок четыре школы и четыре медицинских учреждения. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал приведение приграничной инфраструктуры в порядок сложной темой. Во время рабочего визита в регион помощника президента Максима Орешкина ему продемонстрировали презентации приграничных территорий.

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