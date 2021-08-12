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Лондон не обращался к Москве из-за задержанного в Берлине британца

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Великобритания не обращалась к России за помощью или информацией в связи с задержанием в Германии британца, подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Никаких обращений на этот счет не было. Я сейчас в Ливерпуле, и здесь старшие лица министерства иностранных дел и министерства обороны присутствовали на церемонии, посвященной 80-летию отплытия «северных конвоев», но никаких обращений от них не было», — отметил Келин в беседе с «РИА Новости».

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Он уточнил, что у посольства РФ в Великобритании нет никаких данных о якобы работе задержанного.

«У нас никаких данных на этот счет нет. Я узнал об этом из газет», — пояснил российский посол.

О задержании гражданина Великобритании в Германии стало известно накануне. В Скотленд-Ярде рассказали, что 57-летний мужчина был задержан 10 августа.

Британца, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, заподозрили в том, что он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. За это подозреваемый получил вознаграждение.

По информации источников Daily Mirror, задержанным оказался 57-летний охранник Дэвид Смит. Машину и квартиру Смита обыскали. Как пишет издание, в квартире подозреваемого обнаружили книги на русском языке, а также эмблему украинского спецподразделения «Беркут».

Глава МИД Германии Хайко Маас 11 августа подчеркнул, что Берлин воспринимает серьезно сообщения о задержании британца. По его словам, министерство будет следить за расследованием Генпрокуратуры ФРГ и по необходимости будет его поддерживать.

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