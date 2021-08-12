В Литве заявили о краже важных документов из МИД страны

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите рассказала, что располагает сведениями о хищении «важных документов» из МИД страны. Об этом сообщает портал литовского телевидения и радиовещания LRT.

«Беспорядки у здания сейма и в Руднинкае и появившаяся в тот же день информация о том, что из министерства иностранных дел были украдены важные документы. Слишком много совпадений, чтобы считать их случайными», — подчеркнула политик.

При этом МИД Литвы накануне объявил о попытке проведения информационной кибератаки, по данному факту организовано расследование. Однако слова советника президента в ведомстве комментировать отказались.

Ранее, 10 августа, в Вильнюсе прошли протесты ковид-диссидентов. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть правительственное здание сейма, и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения.

В тот же день беспорядки прошли во временном лагере для мигрантов в деревне Руднинкай Шальчининкайского района, где нелегалы начали разрушать забор. В результате 20 человек сбежали, но позже их нашли и задержали.