Лавров в шутку сравнил степень свободы медведей в России и индейцев в США

Лавров в шутку сравнил степень свободы медведей в России и индейцев в США

2021-08-12 15:53:05

2021-08-12 15:53:05

2021-08-12 15:53:05

2021-08-12 15:53:05

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